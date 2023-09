Dà fuoco ad una donna | momenti di terrore a Quarto

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 5 settembre 2023) Dàad una. È accaduto questa mattina poco prima delle dodici nel cortile di un condominio. Dàad unanel cortile di un condominio a. Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 12. Prima una lite forse per motivi condominiali tra un uomo e unapoi le urla che hanno portato i condomini ad affacciarsi al balcone. Sembrava una lite come tante, ma ad un certo punto l’uomo ha preso la benzina e l’ha cosparsa sullaper poi darle. Non contento l’uomo ha poi cosparso la benzina anche sulla vettura che ha immediatamente preso. A chiamare i soccorsi i condomini che si sono precipitati nel cortile. Sul posto anche i Vigili delche ...