Dà fuoco a donna dopo una lite per problemi condominiali | arrestato

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa cosparso di liquido infiammabile unae le ha datocon un accendino, il tutto molto probabilmenteunaper dissidi. E’ avvenuto poco fa a Quarto, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti a via de Gasperi e hannoper tentato omicidio, aggravato per futili motivi, Francesco Riccio 53enne già noto alle forze dell’ordine. La, 48 anni, ha riportato ustioni diffuse sul corpo; trasportata presso ospedale Cardarelli di Napoli è in attesa prognosi. In fiamme anche la sua auto. L’è in caserma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lite condominiale a Napoli, uomo dà fuoco a una donna e alla sua auto: è grave in ospedale Il Riformista

