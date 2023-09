Crolla muro durante lavori | morto operaio nel viterbese

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) – E’nella notte l’di 54 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri a Corchiano, nel. L’uomo, insieme a un altro, stava effettuandoin una palazzina di case popolari quando una parte della parete ha ceduto travolgendo entrambi. Apparso subito in gravi condizioni, il 54enne èin ospedale mentre l’altroha riportato solo lievi ferite. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'articolo CalcioWeb.

E' morto nella notte l'operaio di 54 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri a Corchiano, nel viterbese. L'uomo, insieme a un altro operaio, stava effettuando lavori in ...E' morto nella notte l'operaio di 54 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri a Corchiano, nel Viterbese. L'uomo, insieme a un altro operaio, stava effettuando lavori in ...È successo ieri a Corchiano, nel viterbese. Ferito un ...

Incidente sul lavoro, crolla muro durante lavori: operaio morto nel viterbese Adnkronos

Stavano effettuando dei lavori in uno stabile dell'Ater, quando improvvisamente una controparete ha ceduto travolgendoli. Uno dei due operai, un campano di 54 anni, è morto dopo il trasporto in ...VITERBO. Ennesimo dramma sul lavoro. Un operaio di 54 anni è morto a Corchiano (Viterbo) mentre con un compagno lavorava in uno stabile Ater. Improvvisamente una controparete è crollata e li ha travol ...