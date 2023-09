Cremonese | si ferma Felix Afena Gyan | frattura del metatarso del piede sinistro

(Di martedì 5 settembre 2023) Laperde un protagonista nel suo attacco. La società grigiorossa ha reso noto che “nelle scorse oreè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato ladella base del quintodel. L’esito dell’indagine radiologica sarà sottoposto ad ulteriori valutazioni specialistiche per le indicazioni del caso.si è infortunato nel corso dell’allenamento di lunedì”. Per l’attaccante ex Roma, in attesa di ulteriori accertamenti, c’è il rischio di un lungo stop prima della sosta. SportFace.

Parma - Reggiana 0 - 0: sila corsa dei ducali . Sudtirol - Ascoli 3 - 1: vittoria in rimonta ...- Sampdoria 1 - 1: Pedrola salva Pirlo. La Sampdoria continua a non brillare, anche sul ...La copertura della Serie BKT non siqui, perché sarà possibile rimanere sempre aggiornati ... Ore 18:30 Serie B 4a Giornata:vs SAMPDORIA diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW ...Serie B, il campionato cadetto non sie dopo il turno infrasettimanale torna in campo per la quarta giornata. I pronostici di ... Big match quello trae Sampdoria, con la formazione di ...

Si ferma Felix Afena Gyan – Calcio Cremonese Calcio Cremonese

Stop per Felix Afena-Gyan durante l'allenamento mattutino di ieri in casa Cremonese. L'attaccante - riporta la società lombarda.La Fiorentina si ferma a tirare il fiato dopo questo primo passaggio di impegni ravvicinati. Pesa sull'umore la pesante sconfitta contro l'Inter.