Cremonese | brutto infortunio per Afena-Gyan | le condizioni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 settembre 2023) Laha comunicato un problema fisico per Felix, esterno d’attacco ex Roma. Tutti i dettagli La, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto l’di Felix. COMUNICATO – Nelle scorse ore Felix, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro. L’esito dell’indagine radiologica sarà sottoposto ad ulteriori valutazioni specialistiche per le indicazioni del caso.si è infortunato nel corso dell’allenamento di lunedì.