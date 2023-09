Costretta dall’ex a tatuarsi il volto | non trova lavoro Uno sconosciuto si offre di pagare la rimozione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Da oltre dieci anni Taylor White convive con tatuaggi sulfatti contro la propria volontà. Per questo non riesce are, ma uno, tale Karridy Askenasy, noto come TheDadBot, si è offerto diladi quei disegni sgraditi. Ai tempi Taylor lavorava in uno studio di tatuaggi e piercing. Quando ha compiuto 21 anni il ragazzo che frequentava ai tempi la fece uscire per farla “ubriacare per la prima volta”. Peccato che le sue intenzioni fossero ben più sinistre: portata con amici in una stanza d’albergo si è svegliata con sintomi fisici che le fecero pensare di essere stata aggredita. Non solo: guardandosi allo specchio si trovò sul viso “cose davvero orribili”, come ha spiegato al New York Post. L’episodio ha avuto serie ripercussioni sulla sua vita, ...