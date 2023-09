Così Mosca supera i vecchi limiti del missile Kinzhal Le sue conseguenze sul campo

Leggi su formiche

(Di martedì 5 settembre 2023) L’agenzia di stampa russa Tass ha riportato che durante le operazioni in Ucraina un cacciabombardiere Sukhoi Su-34 è riuscito a lanciare con successo unipersonico ?-47?2. Una notizia che indica un possibile spostamento tattico in seno alle forze aeree russe, con delleoperative sul teatro ucraino. Il “Pugnale” (questa è la traduzione italiana del lemma russo “”, anche se il nome in codice scelto dalla Nato per ilè S-24 Killjoy) è uno dei sistemi d’arma ad essere entrati più di recente nell’arsenale moscovita. Anche se le forze armate russe lo definiscono come ipersonico, capace quindi di raggiungere una velocità di Mach-10 e di seguire una traiettoria di volo discontinua che ne renda molto più difficile l’intercettazione da parte dei sistemi di difesa ...