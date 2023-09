Così Kanye West e Bianca Censori sono stati banditi dalla società taxi motoscafi di Venezia

(Di martedì 5 settembre 2023) Un comportamento evitabile e sconsiderato quello messo in atto nei giorni scorsisuperstar del Rap americanoe della sua compagna, che hanno pensato bene di scambiarsi dei ‘gesti affettuosi’ in barca in pieno giorno lungo i canali di, portando lana che li ha ospitati a bordo a prendere una dura ed importante decisione, ossia bandirli a vita dalle loro linee. Ma cosa è successo di tanto grave per indurre una compagnia di trasporti turistici a privarsi di due clienti tanto noti e facoltosi? Nei giorni scorsi nel corso delle loro vacanze italiane,, per molti noto anche con il soprannome Ye, famoso rapper americano e la compagna ...

