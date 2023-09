“Cosa è successo davvero con Maria De Filippi” Riccardo Guarnieri fuori da UeD | scoperta pesantissima

(Di martedì 5 settembre 2023)è uno dei volti storici di Uomini e Donne. Da anni in trasmissione, sembrava aver trovato l’anima gemella in Ida Platano, altro ormai ex personaggio di spicco del dating show diDe. Insieme avevano anche partecipato a Temptation Island e dopo una lunga serie di scontri e tira e molla erano arrivati a un passo dal matrimonio, con tanto di proposta poi rifiutata da parte del cavaliere tarantino. La scorsa stagione, poi, Ida Platano e, che per la cronaca ha avuto una storia anche con Roberta Di Padua, sembravano volersi dare l’ennesima chance ma alla fine è tutto svanito. La dama bresciana ha poi incontrato Alessandro Vicinanza con cui ora è a un passo dalla convivenza.è rimasto in studio e conosciuto altre ...

Chearriverà da ora: " Quello che èin passato, deve rimanere nel passato, ho chiesto perdono che è stata la primache ho fatto a tutti i sivigliani che si sono sentiti offesi, ...dice in diretta a Barbara D'Urso La Merlino, in apertura, emozionantissima, mette le mani sul ... 'Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grandequesta trasmissione. ...... che aveva appena 14 anni quando è entrata nell'orbita già scintillante di, fan adoranti e ... "Ho letto il libro Elvis and me di Priscilla (da cui è tratto il film, ndr ) e lache più mi ...

Traffico oggi paralizzato a Bologna: cosa è successo il Resto del Carlino

Valeria non c’è più. Lei soffre perché non la vede e non sa bene cosa sia successo. Io invece lo so e per me il dolore è devastante. Ogni volta che mi fa quella domanda faccio fatica a non scoppiare ...Il Paradiso delle Signore 8, cosa è successo a Odile, la figlia di Adelaide Le anticipazioni delle puntate 1-5 de Il Paradiso delle Signore 8 sono già esplosive per quanto concerne la storyline di ...