Corriere dello Sport – cosa ha detto il gm

(Di martedì 5 settembre 2023) 2023-09-05 17:38:07 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: ROMA – Mourinho, Renato Sanches, Dybala, Lukaku, i conti della Roma: Tiago Pinto ha toccato tantissimi argomenti nella conferenza stampa che l'ha visto protagonista dopo la fine del calciomercato. Il gm è stato stuzzicato anche sull'argomento Matic, passato al Rennes negli ultimi giorni di mercato un po' a sorpresa. La risposta di Pinto è stata gelida. Insomma, ha usato poche parole per liquidare l'addio di Matic alla Roma. Roma, Pinto risponde alla domanda su Matic ?Non me lo aspettavo, le sue ultime due settimane qui non me le aspettavo – haPinto riferendosi a Matic -. Voi prendete il lato negativo, io quello positivo e cioè che abbiamo preso Paredes, un campione del mondo. Non voglio perdere energie, non merita più parole?.