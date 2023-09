(Di martedì 5 settembre 2023) Dal 5 settembre sbarcano su Rai2 insieme a Francesco De Carlo nel programma Pour Parler. Qui raccontano, invece, come si sono conosciuti e come un amore è in grado di resistere - a colpi di risate - per 25 anni

Alla guida di 'Pour Parler', il nuovo programma che Raidue propone in seconda serata il martedì e il mercoledì (da domani, ndr) per tre settimane, ci sono infatti Maria Di Biase,e ...I tre comici Maria Di Biase,e Francesco De Carlo si occuperanno degli argomenti di cui parla la gente, portandone alla luce gli aspetti inconsueti, surreali o involontariamente comici. ...Con l'inedito trio comico formato da Maria Di Biase,e Francesco De Carlo Un 'comedy talk' per inaugurare la nuova stagione televisiva: è 'Pour Parler' , in onda a partire da domani su Rai2 per un'ora in seconda serata il martedì e il ...

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase: «Noi, amanti per un anno e compagni di una vita» Vanity Fair Italia

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase raccontano che, quando hanno deciso di condividere la loro vita insieme, hanno deciso di stipulare un contratto speciale: «Ci siamo fatti una promessa: stiamo ancora 5 ...A partire da martedì 5 settembre 2023, con un doppio appuntamento settimanale, in onda su Rai 2 il programma comico Pourl Parler.