Corea del Nord e Russia | insieme per le armi e non solo

(Di martedì 5 settembre 2023) Il presidenteno Kim Jong-un tornerà presto inper incontrare Vladimir Putin. Secondo fonti occidentali il motivo della visita sarebbe la possibile fornitura dial Cremlino per supportare le operazioni di guerra in Ucraina, argomento da affrontare in un summit che dovrebbe avvenire a Vladivostok, luogo idoneo considerando la sua vicinanza alladele raggiungibile mediante l’uso di un treno blindato. Sulla data invece c’è incertezza, ma probabilmente sarà dal 10 al 13 settembre, quando si svolgerà nel campus dell'Università federale dell'estremo oriente, proprio a Vladivostok, il Forum economico orientale al quale parteciperanno entrambi i leader. E Kim Jong-un potrebbe visitare il “molo 33”, ovvero il luogo dove attraccano le navi della flotta russa del ...

AGI - La guerra in Ucraina ribalta i rapporti tra Russia eNord, in vista di un possibile incontro tra il leaderCremlino, Vladimir Putin, e il dittatore nord - coreano, Kim Jong - un. L'incontro, non confermato da Mosca, è stato ventilato ieri ...I viaggi di Kim Jong Un fuori dai confini dellaNord si contano sulle dita di una mano. Per correre il rischio di uscire dal territorio dello Stato da lui controllato (in ogni senso letteraletermine), il dittatore nordcoreano deve ...Secondo il New York Times, il Cremlino sta cercando proiettili di artiglieria e missili anticarro dallaNord, mentre Kim vuole tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione ...

Corea del nord, Yo-jong, la “dolce principessa” sorella e spietata alter ego di Kim Jong-un. E c’è chi la imm… la Repubblica

Sono parole del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, pronunciate proprio a cornice della possibilità che Mosca e Pyongyang possano lanciare esercitazioni militari congiunte (con Pechino). Un ...Il terzetto dei fiorettisti composto dal fermano Michele Massa, insieme a Matteo Betti, Emanuele Lambertini, ha iniziato oggi il suo percorso con una netta vittoria sulla Corea per 45-10 nel turno dei ...