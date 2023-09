Controlli dei Carabinieri sul litorale | Quattro arresti

(Di martedì 5 settembre 2023) Ieri sera, idella Compagnia di Ostia hanno eseguito una serie dimirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado sulromano. Ad esito delle attività,persone sono state arrestate e altre cinque denunciate a piede libero. Sanzionati anche i titolari di tre attività commerciali, con la collaborazione del Nasdi Roma. In manette è finito un 46enne romano, già sottoposto aglidomiciliari, perché colpito da un’ordinanza di aggravamento della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, emessa il 30 agosto scorso dal Tribunale Ordinario di Roma. Il provvedimento è la conseguenza di un controllo eseguito dagli stessipresso la sua abitazione, nel corso del quale lo avevano ...

... in via precauzionale, ha fatto scattare i restrittivi protocolli di sicurezza , tra cui... Il virus può rimanere vitale anche fino a 100 giorni s opravvivendo all'internosalumi per ...... le strade di accesso saranno presidiate per il controlloflussi in entrata, al fine di evitare ...di una pattuglia di motociclisti in piazza Municipio e nelle aree limitrofe effettuando...... ci è stata comunicata una truffa ai danni di una anziana: i truffatori si sono spacciati per dipendenti del Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), inventandosi di dover farecon ...

Castelsangiovanni, controlli a tappeto dei carabinieri IlPiacenza

Faremo anche un sopralluogo nei locali dell’Assarotti per controllare lo stato di avanzamento dei lavori necessari a ricavare i locali concordati per ospitare i lavoratori».D’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone, tutte gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Singolare l’arresto di un cittadino straniero ...