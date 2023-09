Controffensiva ucraina avanza verso Sud | ecco i nuovi obiettivi di Kiev Kuleba | «Azione lenta? Solo chiacchiere»

"Laha fallito. E non ci sono possibilità concrete di accordo all'orizzonte", ha detto Putin, accusando Kiev di aver utilizzato i corridoi umanitari per colpire obiettivi. Ma ...Il feroce scaricabarile tra Stati Uniti esul fallimento dellaporta a quello inevitabile su chi sia il responsabile della sconfitta in questa guerra per procura, e tutto ciò ......speciale avanti fino a obiettivi raggiunti" L'operazione militare speciale russa in''deve ... Shoigu: '66mila militari Kiev uccisi durante' Sarebbero 66mila i militari ucraini ...

Controffensiva ucraina avanza verso Sud, ecco i nuovi obiettivi di Kiev. Kuleba: «Azione lenta Solo chiacchie ilmessaggero.it

daMarco GableVicinoDa settimane va avanti il secondo contrattacco nella guerra in Ucraina. Un generale che diffonde la speranza in un progresso più ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 559. Fumata nera sul grano: la Russia "è pronta a tornare all'accordo" ma solo quando le controparti applicheranno i punti che prevedono la rimozione degli ostaco ...