Consigli per la scuola del Mago Forest | «Al primo banco si imparano tante cose | tipo sbadigliare col naso»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 settembre 2023) Ila Tv Sorrisi e Canzoni rivela il suo rapporto con la. «Ero il classico “suo figlio è intelligente ma non si applica”. Comunque sempre meglio di “suo figlio si applica ma non è intelligente”». Scherzosamentespiega che la sua materia preferita era la ricreazione «La mia materia preferita dopo la ricreazione era applicazioni tecniche. Pare non esista più. Non ero portato per la matematica, avevo scelto ragioneria solo perché non si studiava latino». Tra poco tanti ragazzi torneranno sui banchi di, alcuni saranno al lorogiorno di. «Per me ilgiorno diè stato il vero momento del taglio del cordone ombelicale: mia mamma non mi aveva neanche mandato ...