(Di martedì 5 settembre 2023) Adolfo Urso all'HuffPost: “Alle elezioni europee vogliamo vincere ma non a scapito di Lega e Forza Italia”. Poi però FdI presenta un cambio della legge elettorale che danneggia Forza Italia, sotto effetto del calo nei sondaggi

"Il ragazzo è pentito - sottolinea il suo legale ai giornalisti incontrati davanti aldi ... c'è stata una rissa fra ragazzi" e che rimane "il gesto relativo alla, al suo stato d'......nel salone d'onore diDonini , organizzata dall'associazione di volontariato Aronc (Amici della radioterapia e oncologia clinica). Tesei ha voluto anche sottolineare come "molta...(Foto Vatican Media/SIR) Nell'incontro con le autorità e il corpo diplomatico neldi Stato, ... Nessunadunque tra credo e violenza, tra sacralità e imposizione, tra percorso ...

Confusione a Palazzo Chigi: “Non umiliamo gli alleati, anzi sì” (di A ... L'HuffPost

Ciò che è certo è che dentro palazzo Chigi, nel governo e tra i “Fratelli”, c’è una gran confusione. E ci sono almeno due linee. Senza contare che il vero pericolo per Meloni sarebbe quello di ..."Mai più viaggi della speranza in Italia e all'estero per i pazienti oncologici": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei nel corso della conferenza stampa che si è svolta lunedì matti ...