Concorso Comune di Collegno | Bando per Dirigenti Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 5 settembre 2023)Pubblico per la copertura di 1 posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato, per il settore urbanistica ed ambiente, presso ildi. È stato annunciato unpubblico, basato su titoli ed esami, per l’assegnazione di un impiego a tempo indeterminato a tempo pieno nella categoria dirigenziale, con incarico di direzione del settore urbanistica ed ambiente.diIldie' anche pubblicato nella sezione «Concorsi»" del sito internet istituzionale delhttps://portale..to.it/openweb/pratiche/registri.php?s ezione=concorsi Requisiti ed Invio della Domanda Il ...