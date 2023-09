Concorso ASST di Mantova | Bando per Dirigenti

(Di martedì 5 settembre 2023)Pubblico, per la copertura di 1 posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, presso ladi. Si comunica che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale diha indetto unpubblico, basato su titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia.diIl testo completo deldiè stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie "Avvisi e concorsi" - n. 34 del 23 agosto 2023. Inoltre, ilcompleto è disponibile anche sul sito web dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ...

... in una forma semplice e alla presenza del dottor Rosario Canino , direttore sanitario di... Per quanto riguarda gli altri concorsi stiamo valutando di fare unper personale ...... per conoscenza, al commissario dell'Sette Laghi Giuseppe Micale e al direttore di Ats ... Non è possibile che un primario legittimamente nominato dopopubblico non possa esercitare al ...Entrando nel merito dell' ambito chirurgico , per quanto riguarda la Chirurgia Generale, l'ha ... A questi, si deve aggiungere un altro chirurgo specialista che ha vinto iled è già stato ...

ASST Mantova: concorso per infermiere, tempo indeterminato Ti Consiglio

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenere ad altre categorie specificate nel bando; idoneità fisica alla mansione; godimento dei diritti civili e politici.L'ASP Reggio Emilia ha indetto un concorso per l'assunzione di 50 OSS: di seguito tutto ciò da sapere per partecipare ...