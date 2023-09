In ottica di promozione e sostegno dello sviluppo della cultura dell'innovazione e di diffusione delle, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha sottoscritto un nuovo protocollo con l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA). Il nuovo accordo ...Con il progresso delle nuove tecnologiee la conseguente digitalizzazione dell'... mi permettono di gestire e risolvere anche casi molto complessi, che spesso richiedonospecifiche, ...... organizzano per il giorno 2 ottobre 2023 la III edizione delle Olimpiadidei Diritti ... come da Legge 92/2019 e a consolidare alcune dellechiave in materia di cittadinanza, tra ...

Competenze digitali, il nuovo protocollo siglato da MIM e AICA Tiscali Notizie

(Adnkronos) - In ottica di promozione e sostegno dello sviluppo della cultura dell'innovazione e di diffusione delle competenze digitali, ...Pertanto, è necessario sviluppare una strategia che tenga conto del rischio demografico e si orienti verso una formazione adeguata per i nuovi mestieri legati anche alla trasformazione digitale, ...