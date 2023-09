Come sta Roberto Insigne? Gli aggiornamenti dopo l’infortunio durante Palermo-Feralpisalò

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 5 settembre 2023) obertoha lasciato una partita a causa di un infortunio muscolare, ma sembra che sia solo una semplice elongazione muscolare L’attaccanteè stato costretto a lasciare in anticipo una partita a causa di un infortunio muscolareuna partita contro la. Tuttavia, sembra che si tratti solo di una semplice elongazione muscolare e che il pericolo di un infortunio grave sia stato scongiurato. Attendiamo ulteriori dettagligli esami strumentali. Probabilmente verrà risparmiato per la gara contro l’Ascoli ma non è detto che non possa scendere in campo magari a gara in corso. La Situazione dila partita al Renzo Barbera contro la, ...