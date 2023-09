Come sirene Più o meno rigoroso | con riga di lato | tomboysh | spettinato o sensuale | il wet look trionfa sul red carpet veneziano Per chiome lucentissime

(Di martedì 5 settembre 2023) Sarà che è ancora estate e la voglia di sfoggiare un hairvacanziero non è ancora passata. Sarà che è un ottimo escamotage per contrastare, in tutto glamour, l’umidità tipica della Laguna. Di fatto, alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 il wetè la tendenza capelli più gettonata. Sul tappeto rosso, sfilanopiù oglossate, effetto bagnato, in mille reinterpretazioni di un classico. Venezia 2023, i beautyguarda le foto Leggi anche ...

In ogni caso, sarà sicuramente interessante ascoltare le parole di un uomo chetutti è ... Più scontato invece l'addio del tecnico: già in estate le 'arabe' avevano lusingato l'eroe della ...... è stata rilasciata la Dichiarazione di Johannesburg e sono stati aggiunti nuovi membri (potete vedere, è motivo di allarme per gli Stati Uniti, visto che in sottofondo si sentono delle). ...'Allora è vero, lenon invecchiano' ha affermato un utente che,tutti, ha notato che il tempo sembra non avere nessun effetto su Sabrina e il suo charme intramontabile. 'Sei proprio la ...

Perché i cani ululano alle sirene PetMe

Calciomercato Lazio, sirene turche per Basic: il centrocampista dice no ai sondaggi Come riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, Toma... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del ...Il centrocampista degli azzurri è in scadenza di contratto e potrebbe salutare l'Italia dopo poco più di tre anni dal suo arrivo ...