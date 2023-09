Come si calcolano i millesimi di riscaldamento tra il piano terra e l’ultimo piano

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 5 settembre 2023) La ripartizione delle spese dinei condomini è un tema spesso controverso. La legge ha introdotto nuove norme che richiedono l’uso di contabilizzatori di calore. Ilcentralizzato in condominio è una questione che spesso genera contenziosi quando si tratta di dividere le spese. Non tutti gli edifici sono dotati di un sistema di contabilizzazione del calore, e anche quando lo sono, può ancora emergere l’ingiustizia dovuta alle dispersioni. In particolare, le estremità dell’edificio,il, sono le più penalizzate. Maaffrontare questo problema? È importante considerare le normative vigenti e le possibili eccezioni per garantire una giusta ripartizione dei ...