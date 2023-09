Come Kasia nessuna mai

Leggi su amica

(Di martedì 5 settembre 2023) NéSmutniak né Pierpaolo Piccioli hanno mai mostrato remore nel lanciare dei messaggi di “rottura”. Attiva, acuta, abbagliante, la prima. Coraggioso, curioso, creativo, il secondo. Insieme sul red carpet di Venezia 2023 in look Valentino sono una combo strepitosa. Per più di un motivo. Prima cosa perché, lui in bianco e lei in nero, entrambi in completo, sembrano lo yin e lo yang. L’accordo degli opposti. La perfetta sintesi dell’equilibrio tra le polarità. Ed è comunque un aspetto che mette in pace. Ma andiamo con ordine.Smutniak a Venezia 2023Smutniak e Pierpaolo Piccioli sul red carpet di Venezia 2023. L’ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è entrata nel vivo. Ieri è stato il turno non solo di Woody Allen con Coup de chance ma anche di Sofia Coppola con la sua Priscilla. Il suo nuovo ...