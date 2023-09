Il 28enne militareapparso nel documentario 'Downed russian pilots',in onda domenica sera sulla tv ucraina, e oggi in una conferenza stampa organizzata dal Media Center di Kiev, per ...Un mezzodistrutto in un episodio di 'fuoco amico' in Iraq nel 2003.Commenta per primo Koffi Djidji ieristato nuovamente operato al pube, dopo che l'intervento di sport ernia a cui si era sottoposto a giugno nona buon fine. Il difensore sarà quindi costretto a restare ancora un po' ai box. Ma quando tornerà il centrale francese Bisognerà aspettare almeno due mesi prima di poter rivedere Djidji in ...

Com'è andato il primo giorno di divieto dell'abaya nelle scuole francesi Il Post