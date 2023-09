(Di martedì 5 settembre 2023) «Ora che i cambiamenti climatici stanno costringendo anche l’Italia a vedersela con i tifoni, può essere istruttivo guardare che cosa avviene a Hong Kong, dato che qui si è alle prese coi tifoni da sempre. Ogni anno malgrado gli avvisi e le allerte, ci sono persone che vanno a fare surf, a ballare sotto la pioggia o a camminare in mezzo al verde per vedere in diretta gli alberi sradicati. Sport estremi hongkonghesi»

... Compiti delle vacanze: i consigli per gestirli senza stress Rientro a scuola:ripristinare ...può richiedere qualche giorno: proprio per questo il consiglio è quello di giocare d'...Lindstrom e il suo arrivo a Napoli -riportato da TuttoNapoli , il nuovo acquisto partenopeo Jesper Lindstrom ha parlato a un ... quindi è tutto esagerato, ma probabilmente bisogna. ...Lindstrom e la città di Napoli Al giocatore chiedonosi stia vivendo la città e se riesca ... Qui sono tutti cresciuti col Napoli, quindi è tutto esagerato, ma probabilmente bisogna. ...

Come abituarsi ai cicloni Il Post

Qui le estati se ne vanno poco alla volta (il caldo perdura fino a novembre) ma in modo tempestoso, con giornate fitte di pioggia calda e venti impetuosi che fanno scuotere le cime degli alberi come ...Tra compiti last minute, orari da ristabilire e organizzazione del materiale scolastico, i giorni che precedono il ritorno sui banchi possono causare non poco stress in famiglia. Cosa fare Dalla crea ...