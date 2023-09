Collovati sicuro | 'La Juve non è al livello di Inter e Milan Vlahovic? Non vale Lukaku | non tiene un pallone'

Commenta per primo La Juventus in questo momento parte dietro Inter, Milan e Napoli. Ne èFulvio, raggiunto dalla Rai dopo l'ultima uscita dei bianconeri contro l'Empoli: 'Lukaku in un quarto d'ora in Roma - Milan ha fatto capire perché Allegri lo avrebbe voluto. Sa ...Secondo Fulviola Juventus potrebbe dire la sua nella stagione che sta per aprirsi, in virtù di un mercato che potrebbe portare due colpi utili in ottica scudetto e una possibile partenza che, a suo dire, ...Commenta per primo La Juventus in questo momento parte dietro Inter, Milan e Napoli. Ne èFulvio, raggiunto dalla Rai dopo l'ultima uscita dei bianconeri contro l'Empoli: 'Lukaku in un quarto d'ora in Roma - Milan ha fatto capire perché Allegri lo avrebbe voluto. Sa ...

Collovati sicuro: "La Juve non è allo stesso livello di Inter, Milan e Napoli" Fcinternews.it

Caterina Collovati commenta le risposte di Chiara Ferragni alle parole di Andrea Giambruno sugli stupri di Caivano e Palermo: “Visto che ...