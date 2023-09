Collovati | «Juventus non allo stesso livello dell’Inter Allegri…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023) Laha vinto contro l’Empoli ma non ha giocato un’ottima partita in trasferta. Massimiliano Allegri ha sottolineato la distanza dall’Inter e dalle altre, Fulviosi trova d’accordo sulla Rai. DIFFICOLTÀ – Fulviospiega il suo parere sulla squadra di Massimiliano Allegri: «Lukaku in un quarto d’ora in Roma-Milan ha fatto capire perché Allegri lo avrebbe voluto. Sa prendere la palla, sa difenderla e sarebbe stato il compagno perfetto per Chiesa. Vlahovic non tiene un pne, non è l’attaccante ideale. Lanon èdi Inter, Milan e Napoli in questo momento» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...