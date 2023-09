Cnr | in mostra ‘Le forme dell’invisibile’ per i 100 anni della fondazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 settembre 2023) Continuano le celebrazioni per il centenario dell'Ente di ricerca, l'inugurazione dell'esposizione il 7 settembre a Lecce Continuano le celebrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per i 100del Cnr. L’Istituto di nanotecnologia del Cnr inaugura il 7 settembre, alle ore 17.00, presso la sede di Lecce del Cnr Nanotec, al Campus Ecotekne, la“Ledell’invisibile” pensata e realizzata per raccontare un viaggio tra le meraviglie dell’infinitamente piccolo. Lavuole illustrare in una veste nuova i progressi scientifici sviluppati nel progetto ‘Tecnopolo per la Medicina di Precisione’. Il maggiore ente pubblico di ricerca italiano spiega che il percorso espositivo consente di conoscere esempi concreti e promettenti delle attività di ricerca ...