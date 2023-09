“Clima informale”. A Roma la cena di fine estate di FdI con Meloni e i ministri

...visita - è detto in una nota dell'ente camerale - il procuratore ha avuto un colloquio... Ha positivamente sottolineato ildi collaborazione e lo spirito di squadra che si percepisce all'...Nel corso della sua visita il procuratore ha avuto un colloquiocon il presidente, Pietro ... Ha positivamente sottolineato ildi collaborazione e lo spirito di squadra che si percepisce ......d'Italia - "In viaggio con la Banca d'Italia a Trieste" - Tema trattato dell'evento sarà "Un... Consiglio dell'Unione europea - Riunionedei ministri dello Sviluppo (fino a martedì 05/...

“Clima informale”. A Roma la cena di fine estate di FdI con Meloni e i ... ilGiornale.it

I partecipanti, così come riportano fonti stampa, riferiscono di un clima informale durante la cena. Una "rimpatriata" prima di serrare i ranghi in vista della stagione autunnale, che si preannuncia ...Palazzo Brancaccio, centro di Roma, tra il Colosseo e San Giovanni, è la sede scelta per la cena di Fratelli d'Italia con la presidente del Consiglio e del partito, Giorgia Meloni. I parlamentari arri ...