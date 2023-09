Clima | Guterres chiede ai maggiori inquinatori di sostenere l' Africa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Bruxelles, 5 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antónioha chiesto più "giustiziatica" al primo verticeno sula Nairobi. Sono necessari “salti quantici” per rallentare il riscaldamento globale, ha affermato, aggiungendo che ciò sarebbe possibile solo se (riferendosi ai paesi del G20, che sono responsabili dell'80% delle emissioni globali di CO2) i più grandidel mondo guidassero la lotta. I paesi industrializzati devono elaborare una “tabella di marcia chiara e credibile” per l'eliminazione graduale del carbone e devono raddoppiare i finanziamenti per l'adattamentotico, ha affermato. Il capo delle Nazioni Unite ha aggiunto che i paesi sviluppati devono raggiungere gli ...