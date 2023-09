Classifica Vuelta a España 2023 | decima tappa | Evenepoel guadagna su Roglic e Vingegaard | Kuss maglia roja

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) L’attesissima cronometro individuale con partenza e arrivo a Valladolid ha stravolto lagenerale della. I 25,8 km contro il tempo, lungo un tracciato completamente pianeggiante, sono stati il teatro perfetto per uno scontro frontale tra tutti i pretendenti al trionfo finale. Il grande confronto tra i big ha ridisegnato la graduatoria dopo il primo giorno di riposo e ha aperto la seconda settimana in terra iberica con i fuochi d’artificio. Il volto dell’ultimo Grande Giro della stagione è radicalmente diverso e la legge delle lancette ha smosso gli equilibri. Ora bisognerà attendere le montagne per capire come potrà essere indirizzata la corsa. Remcohato su tutti gli avversari diretti. Il Campione del Mondo a cronometro ha sfruttato al ...