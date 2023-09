Clamoroso retroscena di Ferrero | 'Ho ipotizzato di vendere la Sampdoria e comprare la Roma'

Il futuro di Massimo Giletti è in Rai Il conduttore televisivo potrebbe lasciare La7 dopo ildelle ultime ore. Giletti, come segnato da Dagospia, è stato avvisato fuori Viale Mazzini a Roma, sede della Rai. Massimo Giletti addio a La7: 'Non è l'Arena' trasloca in Rai ...Attraverso un flash pubblicato su Dagospia, Giuseppe Candela ha lanciato in rete unsu Massimo Giletti. Il giornalista, da mesi tra le mire della Rai, sarebbe stato avvistato a Viale Mazzini. 'Il conduttore ha raggiunto il settimo piano per un incontro con i ...Ieri il giornalista Ivan Rota ha riportato sul portale Dagospia.it unsu Elettra Lamborghini e sul giurato di Tale e Quale Show . Di cosa si tratta Ha rivelato che nel backstage del Padova Pride Village Malgioglio si sarebbe molto arrabbiato con la ...

Juve, clamoroso retroscena su Suso | Mercato Calciomercato.com

Il futuro di Massimo Giletti è in Rai Il conduttore televisivo potrebbe lasciare La7 dopo il retroscena clamoroso delle ultime ore. Giletti, come segnato da Dagospia, è stato avvisato fuori Viale ...Nelle ultime ore di calciomercato, però, qualcosa di interessante sull’asse Napoli-Bergamo sarebbe stato registrato, come confermato anche dal retroscena trapelato nelle ultimissime ore.