(Di martedì 5 settembre 2023) Idella Baviera nascondono un piccolo segreto: sono leggermente. Tutti gli animali selvatici dell’Europa Centrale lo sono stati per qualche decennio, in seguito all’incidente capitato a Chernobyl nel 1986, che ha diffuso polveri di materiale radioattivo su una vasta area...

Cinghiali radioattivi: cosa c'è davvero dietro il nuovo allarme Today.it

La radioattività perenne dei cinghiali La causa è da ricercare nella loro predilezione per un certo tartufo di cervo e negli esperimenti di armi nucleari che hanno preceduto l'incidente del 1986 alla ...I cinghiali tedeschi non sono l’unico esempio di radioattività riscontrata nell’animale: tra il 2012 e il 2013 in Valesia (provincia di Vercelli) furono ritrovate tracce di cesio 137 sulla lingua e ...