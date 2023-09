Cinema d’autore Federica Parigi ci parla del film proiettato a Venezia il 6 settembre | “Stato di Grazia”

...eccellente delitaliano.'intesa con la Mostra Internazionale'Arte Cinematografica, il Bianchi è quest'anno un omaggio ad uno dei nostri attori più amati che ha firmato anche come...... società di produzione audiovisiva specializzata nello scouting e nello sviluppo di storie originali e con una predilezione per il. Thanks to: ISDIN , azienda multinazionale di ...... fuori concorso e nella sezione orizzonti dell' 80ª Mostra'... Lo stimatoitaliano racconta la storia di due giovani ...Soon conferma la sua fedeltà e il suo amore per il mondo dele ...

Cinema d'autore. Federica Parigi ci parla del film proiettato a ... lamiafinanza