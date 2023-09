Cinecittà World seleziona 200 nuove risorse | Job Talent Day il 23 settembre

(Di martedì 5 settembre 2023)è alla ricerca di ben 200che sarannote tra gli aspiranti professionisti del settore dell'intrattenimento il 232023. Dopo un'estate ricca di successi tra divertimento, concerti e grandi eventi,si prepara a uno spettacolare finale di stagione in vista delle feste di Halloween, Natale e Capodanno. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di offre un'opportunità unica a tutti gli aspiranti professionisti del settore dell'intrattenimento che vogliono entrare a far parte di un mondo magico. Sabato 23, dalle ore 11, si alza il sipario sul JobDay, l'evento organizzato dal teamUmane del Parco per la selezione di ...

... tutto questo è Viva l'Italia il più grande evento espositivo e dimostrativo interforze che, giunto alla 7° edizione, si svolge dall'1 al 10 Settembre a. Tra stand espositivi, ...Le candidature entro il 10 settembre mentre il Job talent day è previsto alla fine del mese Al via la campagna di recruiting di, il parco a tema dedicato al cinema e alla tv alle porte di Roma. Per la seconda parte dell'anno e la fine della stagione sono disponibili 200 posti di lavoro. In particolare servono ...- - > L'ingresso del Parco -si prepara in vista delle feste di Halloween, Natale e Capodanno. Il Parco divertimenti del cinema e della tv offre un'opportunità a tutti gli aspiranti professionisti del ...