“Ci saranno sempre più aumenti shock dei prezzi” | Lagarde lancia l’allarme

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 settembre 2023) La guerra all’inflazione della Bce non si ferma. E questo sembra voler dire un nuovo aumento dei tassi. Ma c’è di più, perché la presidente Christineun chiaro allarme per il futuro: “Stiamo entrando in un mondo di grandi transizioni sul mercato del lavoro, sui mercati dell’energia e sulla geopolitica: tutti elementi che possono portare apiù ampi e frequenti sui”. Come a dire che la crisi energetica che ha causato l’inflazione record degli ultimi due anni non sarà l’ultima e, anzi, ne sono attese altre nel breve periodo. Per il momento, però,assicura solamente: “Riusciremo a riportare tempestivamente l’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%”. La guerra all’inflazione della Bce Per, intervenuta al seminario dell’European ...