Chiara Ferragni in bikini | il sedere in faccia | chi la umilia per questa foto | Guarda

(Di martedì 5 settembre 2023) Non c'è simpatia tra di loro, ormai si è capito, e l'occasione per un nuovo scontro non manca mai. Si tratta di Caterina Collovati e. Ad innescare lo scintilla è la moglie dell'ex-difensore della Nazionale campione del mondo nel 1982, con una stories su Instagram che non lascia spazio a sfumature: “Avvertire la signorache anche sbattere continuamente ilinai followers rappresenta un problema: trattasi di ossessione compulsiva. E visto che l'altro giorno spiegava al mondo intero quale fosse il problema delle donne, metta anche il suo vizio nell'elenco dei problemi!”. Questo attacco spudorato arriva in merito alla vicenda che ha rito Andrea Giambruno, first gentleman del premier Giorgia Meloni, il quale aveva improvvidamente commentato lo ...

... più sensibile al problema quando si tratta dei vip - dopo le violenze sessuali del Capodanno 2022 in piazza Duomo rimase in silenzio per 11 giorni, ai richiami disulla "città fuori ...Ma, come abbinarli al meglio Sono tante le celebrities che hanno già sfoggiato questi stivali, prima fra tutti l'influencer e imprenditriceche, durante la sua vacanza con la ...Il weekend romantico a Sasso d'Ombrone dei Ferragnez ha fatto scoppiare l'ennesima polemica. Per celebrare il loro anniversario di nozze, Fedez esi sono rifugiati in un resort nel grossetano (da oltre 2mila euro a notte) e per fare contenti i loro fan hanno documentato con foto e video la breve fuga d'amore in Toscana . La ...

Collovati: Chiara Ferragni in difesa delle donne ma sbatte sempre il sedere in faccia ai followers Fanpage.it

Numeri impressionanti. Come ha fatto Ferragni a raggiungere le più alte vette della popolarità Passo indietro. Chiara Ferragni nasce a Cremona il 7 maggio 1987. È figlia di un dentista, Marco ...Sanremo 2024 sarà l’ultimo Festival che vedrà alla conduzione Amadeus, il quale ha già annunciato di essere pronto a lasciare il posto a un altro collega.