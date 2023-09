Chi era Rossella Nappini | l' infermiera del San Filippo Neri uccisa a Roma

(Di martedì 5 settembre 2023) Un lavoro comeal Sandidi, un passato di battaglie in campo sindacale, due figlie.è stata ritrovata morta nell’androne del palazzo di via Giuseppe Allievo – quadrante nord-ovest della Capitale – dove viveva con la madre, circa 80 anni, e le due figlie. Per l’omicidio è stato fermato un suo ex compagno, 45 anni, cittadino marocchino. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a ucciderla con una serie di coltellate all’addome, anche se non è ancora stata trovata l’arma del delitto. Adesso si trova nel carcere di Regina Coeli.

Gli anni spesi a battersi per difendere la struttura dove lavorava e contro la privatizzazione della sanità, le due figlie, il recente trasferimento per vivere insieme alla madre 80enne. Nappini, 52 a ..."Una strategia di istigazione all’uso della violenza, che in persone come l’esecutore abruzzese scatena facili predisposizioni ad usare davvero il fucile" ...