Chi è Vincenza Repaci | la ferroviera 25enne che disse tre volte no ai lavori sui binari di Brandizzo | «Poi ho sentito un botto | come una bomba»

(Di martedì 5 settembre 2023) Si chiama(per tutti Enza) ed ha 25 anni, la testimone chiave nell’inchiesta della procura di Ivrea sulla strage ferroviaria di. È lei la giovane dirigente di movimento delle Ferrovie che era di turno alla sala controllo di Chivasso quella sera del 30 agosto. E fu lei, dunque, giovane ma quanto mai consapevole delle proprie responsabilità, a negare per trel’autorizzazione all’inizio deisuisulla tratta Torino-Milano. Avvertimenti ignorati da chi vigilava sulla squadra di operai della Sigifer, per ragioni che saranno le indagini ad accertare. Originaria della Val di Susa,era stata destinata al posto di Chivasso dopo un periodo di formazione ad Alessandria. I suoi colleghi, riporta il Corriere, la descrivono ...

Per tre volte Vincenza Repaci non ha dato il via libera all'apertura del cantiere di Brandizzo: nonostante il suo "no", gli operai sono comunque stati mandati sui binari ...Una strage sul lavoro, un incidente che poteva essere evitato. Avevano dai 22 ai 49 anni i cinque operai rimasti uccisi dal treno che li ha investiti la scorsa notte mentre viaggiava a 160km ...