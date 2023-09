Centro | Rotondi | ' la vera leader è Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "La premier si sta rafforzando con la forza tranquilla. Il blocco sociale che si sentiva rappresentato dal fascismo, poi dalla Dc e poi ancora da Berlusconi, ha trovato inla sua nuova referente. Ha mantenuto il carisma del Cav, ma è ritornata alla collegialità dello scudo crociato". A dirlo è il deputato di Fratelli d'Italia Gianfrancoin un'intervista su 'Il Foglio'. "A livello europeo e internazionale Giorgia- spiega - ha cercato di giocare delle partite per ridare centralità all'Italia, su una scia che non prevede ambiguità. È così che è arrivata oltre il 30 per cento nei sondaggi, grazie a una forza tranquilla". Per quanto riguarda la coalizione di maggioranza, secondo, "la Lega fa un suo percorso che non credo possa andare a detrimento della coalizione. ...