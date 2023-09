Cede muro durante lavori in stabile Ater | muore operaio

Cede muro durante lavori in uno stabile Ater, morto un operaio RaiNews

Stavano effettuando dei lavori in uno stabile dell'Ater quando improvvisamente una controparete ha ceduto travolgendoli. Uno dei due operai, un campano di 54 anni, è morto dopo il trasporto in ospedale.