Cecchini Italia Celere | “Per lo Stato la vita di un poliziotto vale una miseria' ”

(Di martedì 5 settembre 2023) L’uomo responsabile dell’attentato a Don Antonio Coluccia e dell’aggressione ai poliziotti della scorta, non verrà indagato per tentato omicidio, ma per lesioni. “Quantoladi un?” Se lo continua a chiedere Andrea, portavoce di, la più importante organizzazione sindacale delle forze di Polizia. La scorsa settimana a Tor Bella Monaca, uno dei quartieri più popolari e spesso al centro di numerosi casi di cronaca, si è verificato l’attentato di don Antonio Coluccia, il prete Anti Mafia. L’agguato èsventato dal pronto intervento di un agente di scorta, che si è frapposto tra il sacerdote e la moto dell’aggressore facendo scudo. Andreaportavoce di...