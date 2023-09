“Cazzate” | il Napoli sbotta | cosa sta succedendo con Kvaratskhelia

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 settembre 2023) La sconfitta per 1-3 subita dalla Lazio al Maradona rischia di aver aperto una spaccatura nella favola del. L’entusiasmo dello Scudetto è andato scemando con gli addii di alcuni dei protagonisti (Kim, Lozano, Spalletti) ma la squadra era riuscita comunque a ripartire alla grande nelle prime due gare di Serie A. Il ko interno contro l’ex Maurizio Sarri ha però raffreddato gli animi. Le parole di Garcia nel post gara, che ha sottolineato come quando non si possa vincere si debba imparare a non perdere, suonano come un grosso passo indietro rispetto alla mentalità che Luciano Spalletti aveva inculcato nella testa dei suoi ex calciatori, sempre propositivi, offensivi e in grado di vincere anche sui campi difficili delle grandi d’Europa. In questo contesto rischia di scoppiare una polemica in grado di destabilizzare ancor di più l’ambiente azzurro. ...