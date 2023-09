Castrazione chimica | come e quando | Bongiorno | il piano anti-stupri

(Di martedì 5 settembre 2023) «Anche la migliore delle leggi è inefficace se non applicata. Rafforzeremo il Codice Rosso: è inaccettabile che la donna che denuncia non riceva aiuto tempestivamente». Nel luglio del 2019 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella firmò la legge proposta dall'allora ministro della Pubblica Amministrazione, avvocato e senatrice della Lega Giulia, da sempre al fianco delle donne e della loro difesa dalle violenze. Femminicidi,arginare questa piaga devastante? Ne abbiamo parlato con lei. Le cronache ci restituiscono notizie sconfort. Non passa giorno che non si parli dida parte di giovanissimi ai danni di donne. Problema culturale? Deriva generazionale? Cosa sta succedendo? «I casi di violenza sulle donne che in questi giorni riempiono le cronache ...

... il 38% crede che siano necessari percorsi di educazione e formazione nelle scuole, il 33% è favorevole alla, il 23% crede che possano essere utili corsi di autodifesa. Poi il 17% ...subito". Salvini rilancia la proposta della Lega C'è un sospettato per il femminicidio della 52enne uccisa nel quartiere romano Trionfale. Si tratterebbe di un ex compagno della ..."Sulla, per i responsabili di violenze sessuali, ritengo che alle estreme situazioni occorre ricorrere con estremi provvedimenti. Quello della, essendo un ...

Carfagna: “Chi stupra le donne è un predatore. La castrazione chimica è come il blocco navale: uno slogan per fare la faccia feroce” Orizzonte Scuola

Una analoga via di fuga è la proposta della castrazione chimica per lo stupratore. Si potrebbe dire che il determinismo biologico ha un radicamento di incredibile durata, se non solo si continua a ...Con la prima che parla di ancora di« castrazione chimica» menzionata da Matteo Salvini), il «Daspo» per i minori di 14 anni e anche di abbassare la soglia d’età dell’imputabilità e il secondo di ...