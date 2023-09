Castelforte Csa autorizzato ad ospitare gli indifferenziati destinati alla Rida di Aprilia

(Di martedì 5 settembre 2023) E se l’incendio che domenica pomeriggio ha interessato una parte dell’impianto delladi– a causa del quale quarantadue comuni delle province di Latina e Roma non potranno conferire per un paio di giorni i propri rifiutipresso l’impianto di via Valcamonica – potrebbe finire, suo malgrado, nel contenzioso instauratosi tra i L'articolo Temporeale Quotidiano.

... Dunque, per parlare in modo comprensibile, i rifiuti che provengono da Roma devono essere trattati altrove e poi portati aldiche opera in modo illegale. Il Centro servizi ...... Dunque, per parlare in modo comprensibile, i rifiuti che provengono da Roma devono essere trattati altrove e poi portati aldiche opera in modo illegale. Il Centro servizi ...