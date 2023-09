Caso Ustica | adesso Amato scade nel ridicolo

(Di martedì 5 settembre 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:16 Oggi giornali moscetti: il Corsera scegli di aprire con il Superbonus. Italia oggi sul 70% dei crediti fiscali verranno controllati dall’Agenzia delle entrate. Annamo bene! 03:53 Luciano Capone sul ruolo del ragioniere dello Stato da leggere sul Foglio. 05:12 “Germania imbrogliona”, Libero se la prende con la Germania e i suoi conti truccati. 06:00 Elezioni europee, Renzi si fa il nuovo partito e la maggioranza vuole abbassare sbarramento dal 4 al 3%. 06:44 Secondo il Fatto quotidiano Gratteri in pole per la procura di Napoli. Sempre a Napoli blitz sulla sicurezza in corso e il Mattino lo diceva. 08:40 Repubblica sue l’archivio sparito.riscrive, ahimè. E Formica gli risponde sul Domani, ahimè. 12:40 Oddio è tornata Rula Jebreal, ma ci pensa Storace su Libero. 13:23 Economia, Aponte vuole comprarsi ...

Anche in questo, molta freddezza e grande professionalità. Ammette il giudice Guy Laffineur, ... la tragedia di, il Dc 9 dell' Itavia caduto la sera del 27 giugno 1980 con 81 persone a ...Non crediamo possibile che Amato parli ao commetta errori grossolani, in tale affermazione si ... Sulla tragedia di, l'abbattimento di un aereo civile da parte di un missile di paesi ...... e scema quello del senso di responsabilità verso gli altri che però, nel suo(parliamo di un ... già parte della copiosa letteratura che avvolge un mistero italiano come quello di, ma ...

Ustica, Abbate su La7 svela il retroscena dell'intervista di Amato TGLA7

Non ci sono più le carte che facevano riferimento alla strage di Ustica, e neppure le relazioni sull’attentato alla stazione di Bologna. Niente sulla bomba del 1980 e niente su quelle fatte esplodere ...Il secondo dato che appare, ineludibile, è il rilancio della questione, la necessità di perseverare nella ricerca della verità. E questo appare il messaggio più forte: il bisogno di verità è urgente – ...