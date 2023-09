Caso Rubiales | licenziato il ct della nazionale di calcio femminile spagnola Vilda

La7.it - A due settimane dalla fine del mondiale di calcio femminile, cade un'altra testa per il clamoroso "bacio rubato" dal presidente federale Luisalla giocatrice Jennifer Hermoso . ...La Rfef ha comunicato martedì all'allenatore e direttore tecnico del calcio femminile della Rfef il suo licenziamento da entrambe le posizioni dopo le reazioni che sta avendo il '' ...La Rfef ha comunicato martedì all'allenatore e direttore tecnico del calcio femminile della Rfef il suo licenziamento da entrambe le posizioni dopo le reazioni che sta avendo il ''. ...

Caso bacio Rubiales-Hermoso, le scuse della Federazione Spagnola (Rfef) Sky Sport

Vilda era in stretti rapporti con l'ex presidente federale Rubiales. Ma non solo, nelle ultime settimane era stato al centro di polemiche per aver toccato il seno ad un membro dello staff ...se è il caso, davanti alla Giustizia. Per essere chiari: questa posizione era quella del signor Rubiales, non quella della RFEF”. E intanto la FIFA pensa a soluzioni ad hoc per evitare che “casi ...