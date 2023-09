Caso Rubiales | la Federcalcio spagnola si scusa pubblicamente

(Di martedì 5 settembre 2023) Le ultime sulche ha visto protagonista la Spagna femminile dopo la finale Mondiale vinta contro l’Inghilterra Laè tornata ad esprimersi sulche sta tenendo banco in Spagna. COMUNICATO – La Reale, attraverso il suo Presidente, Pedro Rocha, ritiene fondamentale chiedere le più sincere scuse a tutto il calcio mondiale, alle istituzioni calcistiche (FIFA, UEFA, FN), ai calciatori, in particolare a quelli della la Nazionale di Calcioe la Nazionale di Calcio Inglese, gli altri agenti del mondo del calcio e i tifosi di tutto il mondo, per il comportamento del tutto inaccettabile del loro massimo rappresentante istituzionale durante la finale e negli istanti successivi, che non ...

Il caso Luis Rubiales continua ad essere uno dei temi caldi in giro per l’Europa, con l’ormai ex Presidente della Federazione Spagnola che ha dato un bacio non consensuale alla calciatrice Jenni ...Vilda era in stretti rapporti con l'ex presidente federale Rubiales. Ma non solo, nelle ultime settimane era stato al centro di polemiche per aver toccato il seno ad un membro dello staff ...