Caso Rubiales | la Federcalcio spagnola esonera il ct Vilda

Tutto ciò perché, riassume oggi Rocha, quello diè stato un comportamento "totalmente inaccettabile" e che non riflette in nulla i valori dello sport spagnolo, né della sua società nel suo ...... davanti agli organismi sportivi e, se è il, davanti alla Giustizia. Per essere chiari: questa posizione era quella del signor, non quella della RFEF". E intanto la FIFA pensa a ...La Federcalcio spagnola ha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per ildel bacio del presidente, sospeso, Luisalla giocatrice Jenni Hermoso. Lo rendono noto i media spagnoli. . 5 settembre 2023

Caso bacio Rubiales-Hermoso, le scuse della Federazione Spagnola (Rfef) Sky Sport

Queste sono scaturite a causa dei comportamenti dell’ex presidente federale Luis Rubiales durante e dopo la finale, in particolare dopo il bacio non consensuale dato alla calciatrice Jennifer Hermoso ...Además de despedir a Vilda, la Federación pidió “disculpas al mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad” por lo sucedido con Rubiales.