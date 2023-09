Caso Negreira | il giudice istruttore parla di presunta “corruzione sistemica”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) Un nuovo capitolo nel, l’ex vicepresidente della comitato arbitrale la cui società ha ricevuto dei pagamenti dal Barcellona per delle consulenze. IlJoaquín Aguirre, incaricato di indagare sulla vicenda, sostiene che i pagamenti avrebbero causato una” dell’istituto arbitrale. E che il Real Madrid e le altre rivali del Barcellona tra il 2001 e il 2018, possono essere considerate “danneggiate” e “ammesse come parte offesa”. Lo riporta il portale spagnolo El Confidencial, che ha avuto accesso ai documenti. Il magistrato respinge con queste argomentazioni i ricorsi del FC Barcelona e dell’ex presidente Josep Maria Bartomeu (2014-2020) contro la costituzione del Real Madrid nel procedimento. “Si presume per ...